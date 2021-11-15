Припаркованный автобус занял проезжую часть на улице Веселовского в Саранске

Местная жительница выразила недовольство в социальных сетях по поводу припаркованного автобуса, занимающего большую часть проезжей части на улице Веселовского в столице Мордовии.

Женщина назвала поступок водителя безответственным, отметив, что из-за этого на данном участке осталась всего одна полоса для движения транспорта.

В комментариях горожане активно обсуждали сложившуюся ситуацию. Некоторые подтвердили, что из-за припаркованного автобуса на этом участке возникают пробки.

Мэрия города предложила обращаться в ГИБДД, однако жители сообщили, что уже обращались, но пока меры не приняты.