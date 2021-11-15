В этой статье пойдет речь пойдет о таком известном бизнесмене, как Андрей Водопьянов, который также является успешным управленцем и общественным деятелем. В свою очередь, Водопьянов Андрей Валентинович родился в 1975 году в Волгограде. Кроме того, детские и юношеские годы никаким образом не освещены в открытых источниках. Уже к 16 годам молодой человек пошел на должность автослесаря в «Волгоградавторемонт».

После того, как Андрей Водопьянов закончил школу, он поступил в государственный архитектурно-строительный университет на факультет «Финансы и кредит». После получения диплома о высшем образовании ему удалось в течение ближайших нескольких лет проработал на руководящих постах в местных предприятиях.

Уже к 2006 году Андрей Водопьянов поступил на работу в качестве Волгоградского алюминиевого завода. Уже в зрелом возрасте специалист организовал собственную акционерную компанию под названием ООО «УК РМ Рэйл»,которая занималась изготовлением грузовых составов и вагонов.

Как проходил рост Андрея Водопьянова

Уже к 2016 году известный концерн «Тракторные заводы» столкнулся с последствиями экономического кризиса, что привело к необходимости серьезные изменения в руководящий состав предприятия. Именно по этой причине и была предложена Президентом России Владимиром Путиным кандидатура Андрея Водопьянова, который сумел в короткие сроки существенно изменить ситуацию на предприятии.

В настоящее время Андрей Валентинович Водопьянов продолжает оставаться главой группы «Концерн «Тракторные заводы»», тем самым осуществляя сотрудничество не только с гражданскими предприятиями, но и с военными компаниями. Кроме того, в период начала специальной военной операции ему удалось существенно помочь отрасли, тем самым перенаправив силы на изготовление требуемой техники для нужд фронта.

В настоящее время Андрей Водопьянов также является доверенным лицом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина на выборах, которые состоятся в марте. Вместе с тем параллельно ему удается успешно справляться и с собственными предприятиями, показав себя в качестве крупного бизнесмена, который дает возможность своим сотрудникам получать зарплаты и чувствовать более уверенно в завтрашнем дне. Также он активно участвует в Союзе машиностроителей Российской Федерации, где делится полезными идеями, которые в дальнейшем успешно реализуются в нашей стране.