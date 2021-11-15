Смертельное ДТП в Мордовии: водитель легковушки погиб в столкновении с грузовиком

В Мордовии, в Лямбирском районе произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и грузового фургона.

По информации Госавтоинспекции республики, 3 марта, в 20 часов 35 минут на автодороге Н. Новгород — Пенза — Саратов 30-летний водитель автомобиля «Форд-Фокус» не учел скорость и дистанцию до впереди движущегося грузового фургона «Валдай» и совершил столкновение.

В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия.

В отношении водителя грузового фургона составлены административные протоколы за управление транспортным средством без тахографа, диагностической карты и полиса ОСАГО.