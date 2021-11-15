Саранская епархия отправила икону святого Феодора Ушакова в зону СВО

По благословению митрополита Зиновия секретарь Саранской епархии Русской православной церкви протоиерей Виктор Хохлов отправил в зону специальной военной операции икону святого праведного воина Феодора Ушакова.

Образ был вручен добровольцам волонтерской группы «Мордовия-Z. Своих не бросаем», которые передадут его на территорию боевых действий.

В своем видеообращении к защитникам Отечества отец Виктор выразил надежду, что икона поможет им в ратных трудах и подвигах, а также послужит защитой на поле брани.

«Мы молитвенно просим у Господа, чтобы Он помогал всем вам в ваших ратных трудах и подвигах, чтобы хранил вас на поле брани и чтобы вы как можно скорее вернулись к нам с победой, целыми и невредимыми», - подчеркнул протоиерей.

Символично, что передача иконы произошла в день памяти преподобного Феодора Санаксарского, дяди праведного воина Феодора Ушакова.