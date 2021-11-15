Мордовия готовится к паводку

В Мордовии обсудили подготовку к наступающему паводкоопасному периоду. Встреча прошла в минувшую субботу с участием членов республиканского правительства и главы Главного управления МЧС России по республике Сергея Репина.

Председатель регионального правительства Дмитрий Поздняков отметил, что минувшей зимой в Мордовии выпало больше осадков, чем в других регионах ПФО. В связи с этим необходимо принять оперативные меры для предотвращения и сокращения возможных последствий паводка.

Особое внимание будет уделено отдаленным населенным пунктам и информированию граждан о потенциальных угрозах и необходимых действиях.

Дмитрий Поздняков поручил ответственным руководителям обеспечить вывоз снега от социально-значимых объектов и дорог республиканского значения, очистку водоемов, укрепление берегов, обслуживание дренажных систем, гидротехнических сооружений и ливневых канализаций.