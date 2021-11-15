Ливневки в Саранске превратили улицу в озеро: глубина луж достигает 30 см

Жители Саранска бьют тревогу из-за огромных луж, которые образуются в городе после каждого дождя. Причиной тому стали забитые ливневые канализации.

Проезд между торговым центром и домом №26/1 на улице Воинова превратился в настоящее озеро протяженностью более 50 метров. Глубина луж достигает 30 сантиметров, что затрудняет движение транспорта и пешеходов.

Местные жители обратились с жалобой к главе региона Артёму Здунову в социальной сети "ВКонтакте". На обращение отреагировали представители городской администрации, которые пообещали очистить дождеприемники ливневой канализации до 10 марта. Однако пока проблема остается нерешенной, и Саранск продолжает утопать в лужах.