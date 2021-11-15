Аэропорт Саранска прошел проверку на высшем уровне: самолет-калибровщик провел испытания оборудования

В аэропорту Саранска успешно проведена плановая проверка радио- и светотехнических средств посадки. Мероприятия осуществляла государственная корпорация по организации воздушного движения в России.

Для проведения проверки был привлечен самолет-калибровщик, который накануне прибыл из Астрахани. Самолет выполнил два полных круга вокруг аэропорта, а затем провел несколько заходов на посадку разными курсами. В ходе испытаний были проверены точность и работоспособность оборудования.

Отмечается, что подобные проверки Госкорпорация по ОрВД проводит ежегодно. В этом году проверка особенно важна, так как в ближайшее время аэропорт Саранска планирует начать выполнять международные рейсы.

Напомним, что весной 2024 года, после получения разрешительной документации от Росавиации, из аэропорта Саранска должны начаться первые полеты за границу.