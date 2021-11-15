В Саранске запустили уникальный внутриквартальный автобусный маршрут №42

В Саранске запустили новый автобусный маршрут №42, который стал первым внутриквартальным маршрутом в городе. Маршрут протяженностью 5 километров проходит по микрорайону Юбилейный и делает два круга, схематично напоминая цифру 8.

Маршрут был запущен по просьбам жителей микрорайона и поддержке депутатов горсовета. Однако некоторые жители выразили недовольство тем, что автобус №42 часто ходит пустым.

На встрече с главой администрации г.о.Саранск Игорем Асабиным жители микрорайона обсудили проблемы в работе общественного транспорта. В частности, была отмечена нехватка водителей. Для решения этой проблемы администрация города привлекает работников из других городов, компенсируя им затраты на жилье, проезд и питание.

Также на встрече обсуждались планы по введению в Саранске транспортных карт и пересадочных тарифов. Это позволит пассажирам пересаживаться с одного автобуса на другой бесплатно, оплатив только первую поездку. Такая система будет особенно удобна для жителей Юбилейного, которые смогут с внутриквартального маршрута пересесть на автобус, следующий на Светотехстрой.

В перспективе планируется ввести новый маршрут, который соединит Юбилейный с Юго-Западом.