В Мордовии преобладает вирус гриппа А(H3N2), но растет доля гриппа В

В Республике Мордовия ситуация с заболеваемостью острыми респираторными вирусными инфекциями и COVID-19 остается стабильной и контролируемой. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

За неделю с 26 февраля по 3 марта за медицинской помощью обратились 4244 человека, включая 2137 детей. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 2,96%.

Заболевания гриппом и ОРВИ вызваны циркуляцией респираторных вирусов, в том числе гриппозной и негриппозной природы. Доля гриппа среди всех обнаруженных вирусов постепенно снижается и составляет около 15,4%. В настоящее время преобладает вирус гриппа А(H3N2), однако на третьей неделе наблюдается увеличение доли вирусов гриппа В.

Заболеваемость COVID-19 в республике осталась на прежнем уровне - 27 случаев за неделю. Преобладающим остается геновариант "Омикрон".