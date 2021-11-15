В Саранске увеличили количество автобусных рейсов в поселок Пушкино по выходным и праздникам

Власти Саранска отреагировали на многочисленные просьбы местных жителей и увеличили количество автобусных рейсов в поселок Пушкино по выходным и праздничным дням. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 2 марта автобусы маршрута №24 будут отправляться от железнодорожного вокзала в Саранске в 8:20 и 13:20. Ранее по выходным и праздникам выполнялось только 4 рейса в день со временем отправления 6:20, 8:20, 13:20 и 17:20.

Решение об увеличении количества рейсов было принято директором автотранспортного предприятия ООО "ПАТП" Валентином Копыловым после обращения жителей Саранска.

Подробную информацию о движении автобусов по маршруту можно узнать в салонах транспортных средств и на конечной остановке в поселке Пушкино.