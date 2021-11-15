Жители Саранска гадают, зачем мужчине понадобилось украденное из санок детское одеяло

В Саранске мужчина украл детское одеяло из санок, стоявших на детской площадке. Инцидент произошел 4 марта в 10:50 утра и был зафиксирован на камеру. Видео с кражей появилось в социальных сетях, вызвав возмущение и недоумение горожан.

"Граждане Саранска должны знать героев! Сегодня этот человек утащил из санок детское одеяло. Но забыл помахать в камеру", - написал автор поста в сообществе "Доска Позора".

В комментариях люди начали гадать, для каких целей мужчине могло понадобиться украденное одеяло.

"Один вопрос. Для чего оно ему понадобилось?", - спросила горожанка.

"Что делают с одеялом? Укрываются. Но на самом деле, я думаю он зашёл в элитный дом элитно покакать и нашел чем элитно подтереться", - предположил другой житель Саранска.

"Ну ничем люди, или как их там, не брезгуют", - написала еще один комментатор.