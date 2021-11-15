Неосторожность с обогревателем привела к гибели восьми кошек в Саранске

В Саранске из-за неосторожного обращения с обогревателем произошел пожар, в результате которого погибли восемь кошек. Трагедия произошла в квартире, где хозяин оставил включенный прибор без присмотра.

"Животные задели обогреватель, он упал и начался пожар", - сообщили в региональном МЧС.

Прибывшие на место происшествия пожарные быстро справились с возгоранием, однако спасти кошек не удалось. Они уже были мертвы к моменту прибытия спасателей.

В МЧС призвали россиян быть более осторожными с отопительными приборами. Обогреватели нельзя оставлять без присмотра и включенными на ночь, а также ставить близко к мебели и занавескам.