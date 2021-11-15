Самолет, круживший над Саранском, оказался летающей лабораторией

Государственный комитет по транспорту Республики Мордовия (Госкомтранс РМ) прояснил ситуацию с самолетом, который в течение пяти часов кружил над Саранском. По информации ведомства, это была летающая лаборатория, проводившая плановый облет оборудования радиотехнического обеспечения полетов.

Местные жители заметили необычную активность самолета и сообщили об этом в социальных сетях. В Госкомтрансе РМ успокоили граждан, заявив, что поводов для беспокойства нет. Летающая лаборатория выполняла запланированную программу полетов в Мордовии.