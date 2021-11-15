Юный лихач устроил погоню в Рузаевке, угнав машину у родителей

В ночь с 1 на 2 марта в Рузаевке произошла погоня с участием несовершеннолетнего водителя. Как сообщает МВД Мордовии, около 23:00 на улице Энергетической инспекторы ДПС заметили легковой автомобиль ВАЗ, который проигнорировал требование остановиться и попытался скрыться.

Погоня закончилась на улице Инсарской. За рулем автомобиля находился 17-летний подросток, который пояснил, что взял машину у родителей без их разрешения и решил прокатиться.

В отношении подростка в присутствии родителей составили четыре административных протокола. Автомобиль помещен на спецстоянку.