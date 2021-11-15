Автопарк лесной охраны Мордовии пополнился девятью вездеходами "Нива"

Автопарк лесопатрульной службы Мордовии пополнился девятью новыми автомобилями "Нива-Легенда" и "Нива-Тревал". Ключи от машин в торжественной обстановке вручил Глава Мордовии Артём Здунов.

Новая техника повысит оперативность и мобильность лесных инспекторов, позволит им эффективнее пресекать нарушения лесного законодательства и своевременно выявлять пожары.

Автомобили получили сотрудники шести территориальных лесничеств: Березниковского, Виндрейского, Зубовского, Краснослободского, Ковылкинского и Темниковского.

"Благодаря Вам лесная охрана опять получила добротные "Нивы" — вездеходы, которые нам помогут в патрулировании, оперативно пресекать нарушителей лесного законодательства", – поблагодарил лесничий Кочкуровского участкового лесничества Василий Русяйкин.

В каждом автомобиле имеется все необходимое оборудование: электропилы, лопаты, ранцевые лесные огнетушители и емкости для воды.

"Большое спасибо руководству Мордовии, что помогают и не забывают о лесном хозяйстве. Мы не подведем!" - сказал Олег Кирдяшов из Темниковского территориального лесничества.

По словам Главы Мордовии Артёма Здунова, модернизация лесного хозяйства является одним из приоритетов региона. Новая техника позволит повысить эффективность охраны лесов и сохранить природные богатства республики.