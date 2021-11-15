Жители Саранска смогут чаще ездить в Пензу на "Сурской стреле" в праздничные выходные

В праздничные выходные с 7 по 11 марта АО "Башкортостанская ППК" назначит дополнительные поезда "Сурская стрела" по маршруту Кузнецк – Пенза – Саранск и в обратном направлении.
Из Саранска в Пензу дополнительные поезда будут ходить 7, 8, 9 и 10 марта. Из Пензы в Саранск поезда будут пущены 8, 9, 10 и 11 марта.
Также будут назначены дополнительные поезда из Пензы в Башмаково и обратно 7, 8, 9, 10 и 11 марта.
В связи с назначением дополнительных поездов пригородные поезда № 7241 Пенза – Белинская с отправлением в 10:32 и № 7242 Белинская – Пенза с отправлением в 15:25 – 7, 8, 9, 10, 11 марта ходить не будут.
Расписание дополнительных поездов:
Из Саранска в Пензу:
Из Пензы в Саранск: