Жители Саранска смогут чаще ездить в Пензу на "Сурской стреле" в праздничные выходные

В праздничные выходные с 7 по 11 марта АО "Башкортостанская ППК" назначит дополнительные поезда "Сурская стрела" по маршруту Кузнецк – Пенза – Саранск и в обратном направлении.

Из Саранска в Пензу дополнительные поезда будут ходить 7, 8, 9 и 10 марта. Из Пензы в Саранск поезда будут пущены 8, 9, 10 и 11 марта.

Также будут назначены дополнительные поезда из Пензы в Башмаково и обратно 7, 8, 9, 10 и 11 марта.

В связи с назначением дополнительных поездов пригородные поезда № 7241 Пенза – Белинская с отправлением в 10:32 и № 7242 Белинская – Пенза с отправлением в 15:25 – 7, 8, 9, 10, 11 марта ходить не будут.

Расписание дополнительных поездов:

Из Саранска в Пензу:

№ 7239/7232 Саранск (отпр.16:07) – Пенза-1 (приб. 18:47, отпр. 18:59) – Кузнецк (приб. 20:39) – 7, 8, 9, 10 марта.

№ 7231/7230 Саранск (отпр. 08:04) – Пенза-1 (приб. 10:53, отпр. 11:05) – Кузнецк (приб. 12:45) – 8, 9, 10 марта

№ 7247/7246 Кузнецк (отпр. 15:10) – Пенза-1 (приб. 16:50, отпр. 17:02) – Саранск (приб. 19:54) – 8, 9, 10 марта

Из Пензы в Саранск: