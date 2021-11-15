Путин попробовал бы мясные чипсы из Мордовии

Президент России Владимир Путин попросил отправить ему на пробу мясные чипсы, которые производит российское предприятие ГК "Талина" в Мордовии.

Во время церемонии открытия производственных предприятий по видеосвязи глава государства пошутил: "Прислали бы попробовать".

Представитель предприятия отметил, что россиянам нужно есть мясо, а мясные чипсы - отличная замена картофельным.

Путин предложил расширить продукцию, используя мясо птицы. По его словам, это помогло бы увеличить продажи и дало бы возможность поставлять продукцию за рубеж, например, в арабские страны.

Напомним, ГК "Талина" является одним из ведущих производителей мясных снеков в России. Предприятие выпускает широкий ассортимент продукции, в том числе мясные чипсы, колбаски и сосиски.