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Путин попробовал бы мясные чипсы из Мордовии

Путин попробовал бы мясные чипсы из Мордовии

Президент России Владимир Путин попросил отправить ему на пробу мясные чипсы, которые производит российское предприятие ГК "Талина" в Мордовии.

Во время церемонии открытия производственных предприятий по видеосвязи глава государства пошутил: "Прислали бы попробовать".

Представитель предприятия отметил, что россиянам нужно есть мясо, а мясные чипсы - отличная замена картофельным.

Путин предложил расширить продукцию, используя мясо птицы. По его словам, это помогло бы увеличить продажи и дало бы возможность поставлять продукцию за рубеж, например, в арабские страны.

Напомним, ГК "Талина" является одним из ведущих производителей мясных снеков в России. Предприятие выпускает широкий ассортимент продукции, в том числе мясные чипсы, колбаски и сосиски.