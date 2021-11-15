В Саранске очищают водоотводы и дренажные трубы для подготовки к половодью

В Саранске продолжаются противопаводковые мероприятия в рамках подготовки к весеннему половодью 2024 года. Об этом сообщил мэр города Игорь Асабин в своем телеграм-канале.

По словам Асабина, в столице Мордовии недавно завершилась очистка водоотводной трубы через дорогу на улице Борина, 31. Также вычищены дождеприемные решетки на Севастопольской и Гожувской улицах и дренажные трубы по Ленинградской улице в поселке Макаровка. Кроме того, проведена очистка водоотводного канала в селе Монастырское.

Мэр подчеркнул, что профильные ведомства Саранска ведут регулярный мониторинг развития паводковой обстановки. Это позволяет оперативно выявлять проблемные участки и принимать необходимые меры.