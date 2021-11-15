Гора снега у Госсобрания РМ перегородила дорогу в Саранске

Жители Саранска пожаловались на большую кучу снега недалеко от здания Госсобрания РМ. По словам горожан, осадки перегородили часть дороги, из-за чего водителям приходилось совершать опасные маневры.

Соответствующее обращение опубликовал горожанин в социальных сетях.

"С середины зимы на проезжей части по улице Советской рядом со зданием, в котором размещается Госсобрание, лежит эта куча льда и снега, перегораживая половину дороги. Чтобы её объехать, водителям приходится выезжать на встречку", – пожаловался житель Саранска.

В комментариях представители городской администрации оперативно отреагировали на обращение.

"Здравствуйте. Вывоз произведен. Спасибо за сообщение", – прокомментировали в администрации Саранска, опубликовав кадры с уборкой территории от снега и наледи.