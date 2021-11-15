Водитель легковушки погиб в ДТП с минивэном в Мордовии

Вечером 9 марта на 10-м километре автодороги "Атемар - Большие Березники" столкнулись легковой автомобиль Hyundai и минивэн. В результате аварии один из водителей погиб.

По данным республиканской аварийно-спасательной службы, ДТП произошло в 16:00. Водитель Hyundai получил тяжелые травмы и оказался заблокирован в салоне. Спасатели извлекли его из автомобиля, но несмотря на оказанную помощь, мужчина скончался.

Несколько пострадавших были переданы бригадам скорой помощи. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.