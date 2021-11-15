Прокуратура Мордовии заставила чиновников выдать квартиры детям-сиротам

Прокуратура Краснослободского района Республики Мордовия провела проверку исполнения законодательства о правах детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилье.

В ходе проверки было установлено, что в 2015 году двое сирот были включены в список на получение жилых помещений, но квартиры им так и не были предоставлены.

Прокуратура направила в суд заявление с требованием обязать орган местного самоуправления обеспечить сирот квартирами, отвечающими санитарным и техническим требованиям. Суд удовлетворил требования прокуратуры и сиротам были предоставлены благоустроенные квартиры.