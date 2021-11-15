Жители Саранска возмущены переполненными мусорными баками в центре города

В социальных сетях жители Саранска жалуются на некачественную работу коммунальных служб. Горожане сообщают о переполненных мусорных баках в центральной части города.

В сообществе "Доска Позора" появился пост с фотографиями переполненных баков на улице Гагарина. "Практически центр города", - отмечает автор поста.

В комментариях некоторые жители обвиняют в плохой уборке улиц городскую администрацию. Другие же отмечают, что в проблеме виноваты и сами горожане, которые нередко оставляют мусор вне баков.

"На мэра пеняем, а сами... Сегодня на Садовой в Луховке один водитель, чтобы не выходить из машины, оставил пакет с мусором около бачков и уехал", - пишет один из жителей Саранска.

"Праздники удались... А то плохо живем... Вон сколько нажрали", - иронизирует другой комментатор.