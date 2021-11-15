Жители Саранска обеспокоены стаей агрессивных бездомных собак возле детского сада

Горожане пожаловались на стаю из девяти бездомных собак, которые обосновались на территории детского сада №90 на улице Ярославской. По словам жителей, животные ведут себя агрессивно и представляют опасность для детей и взрослых.

"Собаки считают своим домом веранду внутри детского сада и защищают территорию. Лай и вой стоят невыносимые и днем, и ночью", - пишет автор поста в сообществе "Доска Позора".

Жители отмечают, что раньше собаки были более дружелюбными, но в последнее время стали агрессивнее. Люди опасаются подходить к детскому саду и гулять во дворах из-за угрозы нападения.

"Сегодня в течение дня их количество достигло 16 здоровенных собак. Звонили не один раз по этому поводу, но в ответ тишина", - рассказал один из горожан.

Жители призывают ответственные органы принять меры и убрать собак с территории детского сада.