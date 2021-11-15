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Жители Саранска обеспокоены стаей агрессивных бездомных собак возле детского сада

Жители Саранска обеспокоены стаей агрессивных бездомных собак возле детского сада

Горожане пожаловались на стаю из девяти бездомных собак, которые обосновались на территории детского сада №90 на улице Ярославской. По словам жителей, животные ведут себя агрессивно и представляют опасность для детей и взрослых.

"Собаки считают своим домом веранду внутри детского сада и защищают территорию. Лай и вой стоят невыносимые и днем, и ночью", - пишет автор поста в сообществе "Доска Позора".

Жители отмечают, что раньше собаки были более дружелюбными, но в последнее время стали агрессивнее. Люди опасаются подходить к детскому саду и гулять во дворах из-за угрозы нападения.

"Сегодня в течение дня их количество достигло 16 здоровенных собак. Звонили не один раз по этому поводу, но в ответ тишина", - рассказал один из горожан.

Жители призывают ответственные органы принять меры и убрать собак с территории детского сада.