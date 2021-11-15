Водитель автобуса в Саранске украл у пассажира 14 тысяч рублей

В Саранске завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего водителя автобуса, обвиняемого в краже денег у пассажира.

По данным МВД Мордовии, 16 января этого года в салон автобуса вошел пассажир и передал водителю найденный кошелек. Водитель осмотрел его и обнаружил внутри 14 тысяч рублей. Вместо того, чтобы сдать находку в диспетчерскую для установления и возврата владельцу, он присвоил деньги себе.

После смены водитель выбросил кошелек, а деньги потратил на продукты. Свою вину мужчина признал, его причастность к преступлению подтвердила запись с камеры видеонаблюдения, установленной в салоне автобуса.