В Мордовии создадут новую ОЭЗ с инвестициями более 33 млрд рублей

Правительство РФ утвердило создание особой экономической зоны (ОЭЗ) "Система" в Саранске и Лямбирском районе Мордовии. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

ОЭЗ будет специализироваться на обрабатывающей промышленности, высокотехнологичных отраслях экономики, туризме и портовой инфраструктуре. Резидентами ОЭЗ станут не менее шести компаний, которые планируют инвестировать более 33,3 млрд рублей и создать 775 рабочих мест.

"Благодарю за доверие и поддержку! Это результат сплоченной работы команды Мордовии. Министерству экономического развития России - отдельное спасибо за помощь в создании ОЭЗ", - заявил глава Мордовии Артём Здунов.

Размещение в ОЭЗ дает бизнесу ряд преимуществ, включая налоговые льготы, таможенные преференции и снижение арендных платежей.