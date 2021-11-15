Ремонт моста на трассе М-5 "Урал" в Мордовии: движение закроют на два месяца

В Республике Мордовия с 1 апреля по 31 мая закроют движение транспорта по мосту через реку Инсар на 192-м км федеральной трассы М-5 "Урал" (обход Саранска). Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород.

На мосту будут проводить восстановительные работы на крайних опорах. В целях безопасности движение по нему в этот период закроют.

Объехать участок можно будет через город Саранск по Александровскому шоссе, Северо-Восточному шоссе и по улице Косарева.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок и заранее выбирать маршруты следования.

Напомним, с 2022 по 2024 годы проходит плановый ремонт моста через реку Инсар на трассе М-5 "Урал". Работы необходимы из-за завершения межремонтного интервала и естественного износа конструкций сооружения.