Стаи бездомных животных терроризируют детский сад в Саранске

Жители Саранска продолжают жаловаться на стаи бездомных собак, которые обитают на территории детского сада №90. Горожане обеспокоены безопасностью детей.

"Собак стаи бегают, собаки огромные, их десятки. Я вожу ребенка в д/с 90. Они обитают как раз на веранде нашей группы. Жуткий лай стоит и днём, и ночью!" - написала в соцсетях местная жительница.

По словам женщины, собаки кидаются на прохожих и окружают их, лая. Среди них есть и чипированные особи, но это не решает проблему.

Другие жители Саранска также подтверждают наличие проблемы.

"Я каждый день от них убегаю. Особенно когда выходишь со своей собакой, они стаей кидаются, очень страшно!" - рассказала одна из горожанок.

"Сына приходится за ручку до школы водить", - добавила другая.

"Проблема со стаей бездомных собак у этого детского сада №90 не первый год", - отметила еще одна жительница города.