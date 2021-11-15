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Минздрав Мордовии обязали компенсировать расходы на лекарство инвалиду

Минздрав Мордовии обязали компенсировать расходы на лекарство инвалиду

Прокуратура Октябрьского района Саранска восстановила права инвалида на бесплатное лекарственное обеспечение.

Установлено, что молодой человек с инвалидностью не был своевременно обеспечен жизненно необходимым лекарством, из-за чего вынужден был покупать его за свой счет.

Прокуратура обратилась в суд с иском к министерству здравоохранения Мордовии о взыскании с ведомства расходов на приобретение лекарства в размере более 18 тыс. рублей.

Суд удовлетворил требования прокурора. Исполнение решения суда находится на контроле районной прокуратуры.