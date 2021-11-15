Минздрав Мордовии обязали компенсировать расходы на лекарство инвалиду

Прокуратура Октябрьского района Саранска восстановила права инвалида на бесплатное лекарственное обеспечение.

Установлено, что молодой человек с инвалидностью не был своевременно обеспечен жизненно необходимым лекарством, из-за чего вынужден был покупать его за свой счет.

Прокуратура обратилась в суд с иском к министерству здравоохранения Мордовии о взыскании с ведомства расходов на приобретение лекарства в размере более 18 тыс. рублей.

Суд удовлетворил требования прокурора. Исполнение решения суда находится на контроле районной прокуратуры.