Минздрав Мордовии обязали компенсировать расходы на лекарство инвалиду

Прокуратура Октябрьского района Саранска восстановила права инвалида на бесплатное лекарственное обеспечение.
Установлено, что молодой человек с инвалидностью не был своевременно обеспечен жизненно необходимым лекарством, из-за чего вынужден был покупать его за свой счет.
Прокуратура обратилась в суд с иском к министерству здравоохранения Мордовии о взыскании с ведомства расходов на приобретение лекарства в размере более 18 тыс. рублей.
Суд удовлетворил требования прокурора. Исполнение решения суда находится на контроле районной прокуратуры.