В Мордовии выявили второй случай бешенства среди животных

В Ромодановском районе Мордовии зарегистрирован первый в этом году очаг бешенства среди животных. Заболевание подтверждено у собаки, доставленной из личного подсобного хозяйства в селе Старая Михайловка.

В связи с этим глава Мордовии ввел ограничительные меры (карантин) в указанном населенном пункте. Также утвержден план по локализации и ликвидации бешенства животных на территории села.

Напомним, что в текущем году в Мордовии уже зарегистрировано два неблагополучных пункта по бешенству: среди диких животных в Лямбирском районе и среди домашних плотоядных животных в Ромодановском районе.