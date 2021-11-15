Администрация Саранска объяснила, почему нельзя построить пешеходный мост в Николаевке

Жители рабочего поселка Николаевка в Саранске обратились к городским властям с просьбой возвести пешеходный мост по улице Инсарской. По их словам, мост необходим для обеспечения безопасного доступа детей к спортивным учреждениям, расположенным в районе биатлонного комплекса.

В своем обращении горожанка выразила благодарность за благоустройство поселка, в частности, за наличие газа и воды на улице Инсарской. Однако она подчеркнула необходимость возведения моста для комфортного и безопасного передвижения детей к местам занятий спортом.

Представители городской администрации ответили на обращение, заявив, что строительство моста является сложным инженерным проектом, требующим технико-экономического обоснования. Они пояснили, что возведение пешеходного моста в Николаевке на улице Инсарской нецелесообразно из-за низкой интенсивности пешеходного потока и особенностей рельефа местности.