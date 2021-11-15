В Саранске пассажирку автобуса №6 зажало в дверях

Жительница Саранска пожаловалась на опасную ситуацию в общественном транспорте. В социальных сетях она рассказала, что при выходе из автобуса №6 на остановке "Универсам" двери закрылись и зажали ее. В этот момент она держала за руку своего 4-летнего ребенка, а 5-летний сын стоял рядом.

По словам женщины, автобус тронулся с места, несмотря на крики пассажиров. Когда она вышла, чтобы успокоить детей, водитель продолжил движение, не убедившись в их безопасности. Горожанка подчеркнула, что если бы она не держала ребенка за руку, он мог попасть под задние колеса.

Ситуация вызвала бурную реакцию среди жителей Саранска. Некоторые поддержали женщину, отметив, что подобные инциденты происходят и на других маршрутах. Другие же встали на сторону водителей, заявив, что те работают в напряженном режиме и не всегда успевают следить за всеми пассажирами.