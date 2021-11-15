Мост на трассе М-5 "Урал" в Мордовии закроют на два месяца

В Мордовии с 1 апреля по 31 мая 2024 года будет перекрыто движение по мосту через реку Инсар на 192-м километре федеральной трассы М-5 "Урал". Ограничения связаны с проведением восстановительных работ на опорах моста.

Водителям придется объезжать перекрытый участок через Саранск по Александровскому шоссе, Северо-Восточному шоссе и улице Косарева. Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании маршрута.

Ремонт моста через реку Инсар проводится с 2022 года из-за износа части конструктивных элементов сооружения.