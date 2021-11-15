В Саранске оштрафовали десятки водителей за яркие фары

В Саранске сотрудники ГИБДД провели операцию "Свет", в ходе которой выявили десятки автомобилей с незаконно установленными светодиодными и LED-лампами. Такие фары ослепляют водителей встречных машин, создавая опасные ситуации на дорогах.

За несколько часов рейда инспекторы ДПС составили более 50 протоколов за техническую неисправность транспортных средств. Всем нарушителям выданы требования об устранении выявленных неисправностей. Это означает, что автовладельцы должны заменить незаконно установленные фары на заводские.