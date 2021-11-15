Пьяный водитель в Мордовии лишился машины и получил обязательные работы

В Мордовии судебные приставы конфисковали автомобиль у жителя Зубово-Полянского района, который неоднократно попадался пьяным за рулем. Ранее суд постановил изъять машину, на которой было совершено правонарушение. Однако мужчина попытался спрятать свое транспортное средство.

Приставы выявили, что мужчина снова управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Машину конфисковали, несмотря на сопротивление владельца.

Теперь мужчине предстоит отработать 240 часов обязательных работ и на два года лишиться водительских прав.