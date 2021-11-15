МЧС Мордовии призывает рыбаков завершить сезон подледного лова

Любители зимней рыбалки должны понимать, что сезон подледного лова подходит к концу, несмотря на достаточную толщину льда на водоемах Мордовии.

По словам специалистов, толщина льда не является надежным показателем безопасности. Даже тонкий лед в начале сезона может выдержать человека, тогда как сейчас рыхлый лед толщиной в полметра может стать причиной трагедии.

"Безопасность льда определяется его состоянием, а не толщиной", - подчеркивает начальник ГУ МЧС России по РМ Сергей Репин.

Рыбакам, решившим продолжить зимнюю рыбалку, настоятельно рекомендуется соблюдать все меры безопасности. Однако специалисты рекомендуют воздержаться от выхода на лед в это время года.