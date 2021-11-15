Жители Саранска жалуются на устаревшие троллейбусы: мэрия прокомментировала ситуацию

Жители Саранска выражают недовольство устаревшим парком троллейбусов в городе. По их мнению, общественный транспорт находится в упадке.

"Самый новый троллейбус в городе уже 8 лет, где развитие? Только один упадок", - пожаловался один из жителей.

В городской администрации отреагировали на обращение и прокомментировали планы по обновлению троллейбусного парка.

"В 2022 году были приобретены 35 автобусов на метане, которые более экологичны и экономичны. В них также предусмотрена возможность перевозки маломобильных групп населения. Обновление подвижного состава частных автотранспортных предприятий зависит от их финансовых возможностей. Закупка троллейбусов будет рассматриваться при возможности участия в федеральных программах", - сообщили в мэрии.