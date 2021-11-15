Жители Саранска недовольны темпами работ по ремонту мостов

Жители Саранска выражают недовольство медленным темпом ремонтных работ на мостах города. Соответствующие жалобы и фотографии местные жители публикуют в социальных сетях.

"Ремонтные работы на мостах ведутся ударными темпами", - иронизирует автор публикации в сообществе "Доска Позора | Саранск".

В комментариях другие горожане также высказались о сложившейся ситуации.

"Невидимые рабочие делают невидимый ремонт. Результат, очевидно, невидимый", - пошутил один из пользователей.

"Зимой снегом завалило. Асфальт растаял. Красные автобусы оказались бракованные. Технику дорожную украли. Что ещё?", - отметил другой горожанин.

"А ведь за несколько дней сказали сделают", - написала жительница Саранска.