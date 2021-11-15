В аэропорту Саранска откроется постоянный пункт пропуска через границу РФ

В международном аэропорту Саранска будет открыт постоянный пункт пропуска через государственную границу России. Соответствующий приказ подписал министр транспорта РФ Виталий Савельев.

"Открыть воздушный грузопассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Саранск (Республика Мордовия)", - говорится в тексте приказа.

По данным агентства ТАСС, в настоящее время представители саранского аэропорта ведут переговоры о запуске международных рейсов.

Напомним, что реконструкция пункта пропуска завершилась в конце 2023 года. Он оснащен современными системами пограничного и таможенного контроля. Пропускная способность пункта составляет 140 пассажиров в час.