Саранск готовится к весеннему половодью: очищены трубы и водостоки

В Саранске полным ходом идет подготовка к весеннему половодью. Городские службы очищают от мусора и льда трубы, дождеприемные решетки и водопропускные каналы.

Так, в Луховке и Куликовке очищены трубы, на улице Ульянова приведены в порядок дождеприемные решетки, а на улице Александра Невского и проспекте Ленина отведены талые воды с дорог.

Накануне проводились работы по очистке водопропускного канала у Роддома и рядом с клинической больницей №5. Кроме того, на улице Косарева у дома №80 расчищены дождеприемные колодцы. На мосту через Инсар на улице Рабочей сделан отвод талых вод.