Март в Мордовии будет прохладным, но с постепенным таянием снега

Весна в Мордовии ожидается в начале апреля, сообщают синоптики. Интенсивность таяния снега пока оценить сложно, но погода в марте способствует постепенному уменьшению снежного покрова.

По словам начальника Мордовского центра по гидрометеорологии Светланы Хлевиной, в марте температура воздуха будет ниже нормы на один градус, а осадков выпадет меньше обычного. В ближайшие дни ожидается весеннее потепление: днем до +8 градусов, ночью до -5. В понедельник и вторник возможен мокрый снег. С 20 марта осадков не ожидается, ночью потеплеет до -6 градусов, днем до +5. Такая погода сохранится до конца месяца.

В настоящее время высота снежного покрова в Мордовии составляет 35-70 сантиметров, что в полтора-два раза выше нормы. Однако благодаря раннему выпадению снега почва промерзла незначительно.