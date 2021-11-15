В Саранске мужчина заявил о коллекторах, но сам набрал долгов

В Саранске на 34-летнего мужчину завели уголовное дело за ложный донос.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, в феврале мужчина обратился в полицию с заявлением о том, что ему звонят и пишут коллекторы, требуя погасить долг по микрозаймам, которые он якобы не брал.

Однако в ходе проверки выяснилось, что осенью прошлого года заявитель сам оформил 5 займов на общую сумму 55,6 тысяч рублей. Выплачивать долг он не захотел и решил обвинить во всем мошенников. Позже мужчина признался в ложном доносе.

Расследование уголовного дела продолжается.