Спасатели деблокировали пострадавших в смертельном ДТП на трассе Саранск — Кочкурово

18 марта в 18:15 на автодороге Саранск – Кочкурово произошло столкновение двух автомобилей. Спасатели МЧС оперативно прибыли на место происшествия.

Прибывшие спасатели оценили обстановку и приступили к аварийным работам: отключили аккумуляторы, перекрыли газовое оборудование и деблокировали пострадавших. Для этого применялся гидравлический инструмент "СПРУТ".

К сожалению, водитель одного из автомобилей скончался на месте. Остальные участники ДТП были доставлены в больницу на каретах скорой помощи.

Причина аварии устанавливается.