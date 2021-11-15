Житель Мордовии задержан за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере

В Саранске возбуждено уголовное дело в отношении жителя Рузаевского района, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

Подозреваемый был задержан 13 марта в рамках операции "Анаконда". При досмотре его автомобиля была обнаружена крупная партия мефедрона.

По словам задержанного, он приобрел наркотики в Ульяновской области с целью дальнейшей продажи. При обыске в его доме были найдены весы, магниты и упаковочный материал.

Подозреваемый признал свою вину. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливается причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.