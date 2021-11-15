Мошенники обманули бухгалтера из Саранска на 2,25 миллиона рублей, пообещав прибыль от инвестиций

В Саранске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Потерпевшей стала 52-летняя бухгалтер.

В начале февраля женщина получила сообщение о возможности дополнительного заработка на инвестициях. Она перешла по указанной ссылке и внесла на счет мошенников свои собственные средства. Когда в личном кабинете появилась информация о начислении прибыли, потерпевшая оформила в банке кредит и перевела на счет злоумышленников еще более 2 миллионов рублей.

Через месяц женщина попыталась обналичить обещанные ей средства, но сделать это не удалось. Тогда она обратилась в полицию.

В настоящее время стражи порядка проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего и личность мошенника.