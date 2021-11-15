Ямочный ремонт на Химмашевском мосту в Саранске завершен

В понедельник, 18 марта, в Саранске завершился ямочный ремонт на Химмашевском мосту. Рабочие провели фрезеровку дефектных участков дороги и уложили горячую асфальтобетонную смесь.

Ремонтные работы были отложены из-за необходимости запустить асфальтобетонный завод, который был законсервирован зимой.

"В связи с этим срок выполнения ремонтных работ по времени сдвинулся", - пояснили в пресс-службе городской администрации.

В мэрии Саранска принесли извинения местным жителям и гостям города за доставленные неудобства.