Паводок в Мордовии ожидается в начале апреля

В Мордовии паводкоопасный период ожидается в первой декаде апреля. Об этом сообщили на пресс-конференции, посвященной подготовке к прохождению весеннего половодья.

По словам руководителя Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светланы Хлевиной, март в этом году остается в зимнем режиме. Активное таяние снега начнется только в начале апреля.

В настоящее время ведется обслуживание и ремонт бесхозяйственных гидротехнических сооружений. Их количество сократилось со 130 до 6.

Председатель Госкомитета по делам ГО и ЧС Мордовии Андрей Наумов сообщил, что силы РСЧС готовы к прохождению паводка. В их состав входят 2,8 тысяч человек личного состава, около тысячи единиц техники и более ста плавсредств.