Жители Саранска требуют залатать дороги после таяния снега

С приходом весны и таянием снега на дорогах Саранска появились многочисленные ямы. Жители города выражают недовольство ситуацией в социальных сетях.

"Снег сошел, а с ним и асфальт", - пишут горожане. Они просят власти решить проблему и залатать дороги.

"Можно было бы отправить в каждый район города по бригаде людей и залатать все, за неделю бы справились. Сколько колес уже перебито?!" - возмущаются жители.

Другие горожане также отмечают, что дороги не везде расчищены от снега и льда.

"У нас еще дороги от снега не везде расчистили...А точнее, снег еще не везде растаял", - пишут они.

Жители Саранска выражают недовольство бездействием властей и требуют принять меры по улучшению состояния дорог.