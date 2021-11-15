В Мордовии более 9,5 тысяч человек проголосовали за объекты благоустройства

За первые три дня общероссийского голосования по выбору объектов для благоустройства в 2024 году свои предпочтения высказали уже 9,5 тысяч жителей Мордовии. Более половины голосов было собрано благодаря активной работе волонтеров проекта, которые помогают людям проголосовать на улицах и в многолюдных местах.

В список для голосования в Мордовии вошли пять общественных территорий. Три из них расположены в Саранске: Фонтанный спуск на Московской улице, площадь около Советской площади и сквер рядом с многоквартирным домом №202 на улице Мордовской, 35. Еще два объекта находятся в Рузаевке – это Привокзальная площадь и Музей боевой техники под открытым небом на улице Луначарского.

Принять участие в голосовании и поддержать благоустройство выбранной общественной территории может любой житель Мордовии старше 14 лет. Для этого необходимо до 30 апреля отдать свой голос на специальном сайте 13.gorodsreda.ru через портал «Госуслуги» или проголосовать с помощью волонтеров, работающих в разных районах региона.

Программа по формированию комфортной городской среды реализуется в России с 2017 года. Благодаря ей уже многие общественные пространства в городах страны обрели новый современный облик. Высокая активность жителей при голосовании позволяет учесть мнение большинства и выбрать для благоустройства наиболее востребованные и значимые территории.