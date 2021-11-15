Артём Здунов: дороги Саранска должны быть приведены в порядок

19 марта Глава Мордовии Артём Здунов провел совещание, посвященное ремонту дорог в Саранске. После зимнего периода многие участки городских магистралей пришли в ненормативное состояние, и от жителей столицы республики поступает большое количество жалоб.

Мэр Саранска Игорь Асабин представил руководителю региона план дорожных работ на 2024 год. Он предусматривает ремонт 124 км автодорог в рамках гарантийных обязательств, а также выделение 70 млн рублей на ямочный ремонт - в 4,5 раза больше, чем в 2023 году.

Артём Здунов поручил максимально ускорить начало работ сразу после установления положительных температур. Он потребовал определить первоочередные объекты - участки с наиболее серьезными разрушениями дорожного полотна, ориентируясь в том числе на обращения автолюбителей.

Глава республики призвал мэра Саранска внимательно отнестись к жалобам горожан и учесть обозначенные ими проблемные места. Он также указал на важность своевременной дорожной разметки, работы по нанесению которой должны вестись и в ночное время для удобства жителей.

По нацпроекту "Безопасные качественные дороги" ремонт 5 участков общей протяженностью более 6 км в Саранске был перенесен на 2023 год и уже выполнен. В 2024 году за счет регионального дорфонда запланирован ремонт еще 11 участков общей длиной 5 км на сумму 220 млн рублей.

Однако, как отметили на совещании представители республиканской администрации, предложенный план не охватывает все имеющиеся проблемы. Есть критические разрушения, требующие немедленного вмешательства независимо от погоды. Артём Здунов поддержал это замечание и поручил доработать план, отдав приоритет безопасности на дорогах.