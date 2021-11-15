В Рузаевке из водоотводной канавы извлекли старый телевизор

Во вторник, 19 марта, в Рузаевке произошел курьезный инцидент. Во время очистки водоотводной канавы на улице Станционной работники дорожного хозяйства обнаружили необычный предмет - старинный ламповый телевизор отечественного производства.

По сообщению администрации Рузаевского района, раритетный телевизор был извлечен ковшом экскаватора из-под мостика рядом с площадью Железнодорожников. Очевидно, бывший когда-то гордостью советского телевизионного производства артефакт превратился в мусор и был бесцеремонно выброшен в канаву.

Представители администрации напомнили местным жителям о недопустимости засорения водоотводных сооружений и призвали правильно утилизировать отслужившую технику и другой мусор. Наличие таких преград в канавах может привести к серьезным подтоплениям во время весеннего паводка.

Как отметили в администрации, накануне прихода большой воды в Рузаевке необходимо расчистить целую сеть водоотводных канав общей протяженностью около 14 км. На данный момент от снега и мусора уже очищено более 4 км канав. Работы по их расчистке продолжаются.